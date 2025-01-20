Сульшер о «Бешикташе»: «Проект немного похож на «МЮ». Следил за ними – трудно, когда все движется вниз. Нужно просто развернуть лодку, сможем быстро сделать это здесь, надеюсь»

Оле-Гуннар Сульшер высказался о назначении в «Бешикташ».

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» заключил контракт с турецким клубом до 2026 года.

«Я некоторое время был вне футбола в плане тренерства. Но я работал в УЕФА и следил за футболом, а также за этим клубом [«Бешикташем »]... На мой взгляд, этот проект немного похож на «Манчестер Юнайтед ». Мы были шестыми, затем стали третьими, а затем вторыми. Шаг за шагом.

Конечно, мы здесь, чтобы побеждать, поэтому, надеюсь, сможем сделать это быстрее. Но мы должны быть реалистами. И да, у меня было много предложений, но, как я уже говорил, это должно было быть правильное предложение, которое стоило бы того, чтобы я отошел от своей идеальной жизни.

Я следил за «Юнайтед» [с тех пор, как ушел], трудно, когда все движется вниз. Нужно просто развернуть лодку, надеюсь, мы сможем быстро сделать это здесь», – сказал Сульшер.

Сульшер – в «Бешикташе». Три года отдыхал от «МЮ», не поехал в СА и соскучился по футболу