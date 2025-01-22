Алексей Прудников о Максименко: «Будет только прогрессировать. Затмить Акинфеева? Может, ему лучше в ЦСКА перейти, чтобы стать вторым Игорем»
Алексей Прудников оценил, сможет ли Александр Максименко затмить Игоря Акинфеева.
— Как только Максименко появился в «Спартаке», сразу было понятно, что он топ-вратарь.
— Что ему нужно сделать, чтобы затмить Игоря Акинфеева?
— У каждого свой период. Время покажет. Может, ему лучше в ЦСКА перейти, чтобы стать вторым Акинфеевым. Их нельзя сравнивать, они все-таки разные, манера игры другая.
Думаю, Максименко будет только прогрессировать и с уходом Селихова не сбавит обороты. Конкуренция за место в составе «Спартака» будет на прежнем уровне, там же есть еще вратарь, — сказал экс-голкипер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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