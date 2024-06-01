«Локомотив» бесплатно подписал Митрюшкина из «Химок». Контракт – на 3 года
Антон Митрюшкин стал игроком «Локомотива».
Московский клуб объявил, что подписал с вратарем контракта сроком на три года.
Митрюшкин, ранее выступавший за «Химки», присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.
Фото: fclm.ru
Ранее сообщалось, что зарплата Митрюшкина в «Локо» составит три миллиона рублей в месяц. Кроме того, он получит 15 миллионов рублей в качестве подъемных.
До «Химок» Митрюшкин выступал за дрезденское «Динамо», вторую команду «Фортуны» из Дюссельдорфа, «Сьон», «Спартак» и «Спартак-2».
В минувшем сезоне у голкипера 14 матчей за «Химки» в Мелбет Первой лиге и Фонбет Кубке России (7 из них – на ноль), в которых команда пропустила 15 мячей.
Статистику 28-летнего вратаря можно найти здесь.
МакЛауд, что ли
но насколько противоположно разные карьеры у них сложились к 28 годам - это факт
Цели не самые высокие, состав почти полностью российский, российский тренер любящий тренировать молодёжь, основной кипер один из лучших в России.
Он же терпила шишкановских со времён Спартака