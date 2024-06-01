«Локомотив» бесплатно подписал Митрюшкина из «Химок». Контракт – на 3 года

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия трансферы Антон Митрюшкин Футбол

Антон Митрюшкин стал игроком «Локомотива».

Московский клуб объявил, что подписал с вратарем контракта сроком на три года. 

Митрюшкин, ранее выступавший за «Химки», присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента. 

Фото: fclm.ru

Ранее сообщалось, что зарплата Митрюшкина в «Локо» составит три миллиона рублей в месяц. Кроме того, он получит 15 миллионов рублей в качестве подъемных.

До «Химок» Митрюшкин выступал за дрезденское «Динамо», вторую команду «Фортуны» из Дюссельдорфа, «Сьон», «Спартак» и «Спартак-2».

В минувшем сезоне у голкипера 14 матчей за «Химки» в Мелбет Первой лиге и Фонбет Кубке России (7 из них – на ноль), в которых команда пропустила 15 мячей.

Статистику 28-летнего вратаря можно найти здесь.

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31 комментарий
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Три ляма в месяц за полирование скамейки. Жизнь удалась.
+34
-1
+33
С Головиным играли в финале юношеского Евро против испанцев в 15 году. Называли тогда будущим первым номером сборной
+25
-1
+24
Ответ Leon Petov
С Головиным играли в финале юношеского Евро против испанцев в 15 году. Называли тогда будущим первым номером сборной
И в 13 году они побежали на евро в другой возрастной категории, Митрюшкин был признан МВП турнира. Потом в Сьоне был капитаном, но травму тяжёлую получил и карьера на спад пошла.
+21
-1
+20
Ответ StHappyOne
Ужасно обидно за Митрюшкина. Ему пророчили невероятную карьеру, европейские топы скауты за ним следили. Потом кресты, потом голеностоп, потом уже середина карьеры, но вместо того, чтобы работать поверил агентам, которые говорили, что ты звезда. В итоге к закату карьеры и вспомнить нечего, только полировка лавки. Ужасно обидно, сколько таких в нашем футболе (((
Ему 28 лет, для вратаря это вообще не возраст. Так что все в его руках. До заката карьеры еще далеко, если обойдется без травм, конечно.
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Ему всего 28?
МакЛауд, что ли
+8
-2
+6
Ответ Максим Табаран
и зачем? не выделяется качеством, даже для запасного
Для запасного норм . Отличная команда ,чтобы закончить там карьера
+7
-2
+5
Ужасно обидно за Митрюшкина. Ему пророчили невероятную карьеру, европейские топы скауты за ним следили. Потом кресты, потом голеностоп, потом уже середина карьеры, но вместо того, чтобы работать поверил агентам, которые говорили, что ты звезда. В итоге к закату карьеры и вспомнить нечего, только полировка лавки. Ужасно обидно, сколько таких в нашем футболе (((
+5
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+5
забавно, что это второй на моей памяти вратарь, который играл за Динамо Дрезден и за Спартак, причем что в первом что во втором случае оба вратаря по большей части сидели на бенче)
+4
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+4
Ответ igor.igorev
Помнится этот дурачок считал, что в РПЛ ему тесно, типа звезда мирового футбола. В итоге всю карьеру провёл в пердях.
Ну в Сьоне он был очень хорош, стал капитаном в 19 или 20 лет, мог в Бундеслигу переходить, но травмы, к сожалению, испортили карьеру
+5
-1
+4
самое интересное, что он ровесник лантратова.
но насколько противоположно разные карьеры у них сложились к 28 годам - это факт
+3
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Половина карьеры Митрюшкина прошла, начинается вторая. И кто знает, может в Локо обретёт себя.
Цели не самые высокие, состав почти полностью российский, российский тренер любящий тренировать молодёжь, основной кипер один из лучших в России.
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28, ещё и в сборную попасть можно
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Ответ Raar
Ему всего 28? МакЛауд, что ли
Я сам обалдел,что он еще играет и сколько ему лет))а подавал надежды в свое время
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А когда то о нем говорили , что будет основным в Спартаке на долгие годы
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Ответ Нейтральный критик
Три ляма в месяц за полирование скамейки. Жизнь удалась.
Он из них и половину не получал на руки

Он же терпила шишкановских со времён Спартака
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Ответ Spaten
28, ещё и в сборную попасть можно
Да. В сборную ветеранов.
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Ответ Вячеслав Тотров
Бесплатно+подъемные+большая личка в Локомотиве- это больше в несколько раз,чем купить того же игрока за реальную трансферную стоимость и дать адекватный уровню оклад.
Да кто даст большую личку Митрюхе? Будет на уровне худякова получать.
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Ответ La Crosse Bobcats
забавно, что это второй на моей памяти вратарь, который играл за Динамо Дрезден и за Спартак, причем что в первом что во втором случае оба вратаря по большей части сидели на бенче)
Ну что ж, у Митрюшкина есть шансы облысеть и стать тренером...
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