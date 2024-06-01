«Локомотив» бесплатно подписал Митрюшкина из «Химок». Контракт – на 3 года

Антон Митрюшкин стал игроком «Локомотива».

Московский клуб объявил, что подписал с вратарем контракта сроком на три года.

Митрюшкин, ранее выступавший за «Химки», присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.

Фото: fclm.ru

Ранее сообщалось, что зарплата в « » составит три миллиона рублей в месяц. Кроме того, он получит 15 миллионов рублей в качестве подъемных.

До «Химок» Митрюшкин выступал за дрезденское «Динамо», вторую команду «Фортуны» из Дюссельдорфа, «Сьон», «Спартак» и «Спартак-2».

В минувшем сезоне у голкипера 14 матчей за « » в Мелбет Первой лиге и Фонбет Кубке России (7 из них – на ноль), в которых команда пропустила 15 мячей.

Статистику 28-летнего вратаря можно найти здесь.