Диалло – автор 1-го за 3 года хет-трика в составе «МЮ» в АПЛ. В 2022-м три гола забил Роналду

Амад Диалло – автор первого за 3 года хет-трика в составе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

В четверг хавбек забил три гола в матче с «Саутгемптоном» (3:1).

Последним игроком «МЮ », оформившим хет-трик в Премьер-лиге, был Криштиану Роналду , отличившийся в апреле 2022 года в игре с «Норвичем» (3:2).