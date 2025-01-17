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  • Диалло – автор 1-го за 3 года хет-трика в составе «МЮ» в АПЛ. В 2022-м три гола забил Роналду
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Диалло – автор 1-го за 3 года хет-трика в составе «МЮ» в АПЛ. В 2022-м три гола забил Роналду

Амад Диалло – автор первого за 3 года хет-трика в составе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

В четверг хавбек забил три гола в матче с «Саутгемптоном» (3:1).

Последним игроком «МЮ», оформившим хет-трик в Премьер-лиге, был Криштиану Роналду, отличившийся в апреле 2022 года в игре с «Норвичем» (3:2).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Statman Dave
logoАмад Диалло
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Юнайтед
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпремьер-лига Англия
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