«Удинезе» и Деулофеу расторгли контракт. Экс-форвард «Барселоны» два года не играет из-за травм
«Удинезе» объявил об уходе Жерара Деулофеу.
Итальянский клуб сообщил, что контракт с 30-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон.
Испанец, ранее выступавший за «Барселону», «Милан» и другие клубы, уже два года не играет из-за последствий разрыва крестообразной связки колена. В заявлении, опубликованном на сайте «Удинезе», Деулофеу отметил, что борется «едва ли не с чем-то, что выходит за пределы биологии», а также сообщил, что если и вернется в футбол, то «в этой футболке».
В последний раз Жерар выходил на поле 22 января 2023 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Удинезе»
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