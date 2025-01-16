«Удинезе» и Деулофеу расторгли контракт. Экс-форвард «Барселоны» два года не играет из-за травм

«Удинезе» объявил об уходе Жерара Деулофеу.

Итальянский клуб сообщил, что контракт с 30-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон.

Испанец, ранее выступавший за «Барселону», «Милан» и другие клубы, уже два года не играет из-за последствий разрыва крестообразной связки колена. В заявлении, опубликованном на сайте «Удинезе», Деулофеу отметил, что борется «едва ли не с чем-то, что выходит за пределы биологии», а также сообщил, что если и вернется в футбол, то «в этой футболке».

В последний раз Жерар выходил на поле 22 января 2023 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .