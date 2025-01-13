Хавбек «Пари НН» Трошечкин об отпуске на Маврикии: «Экзотично. Одно из немногих мест, где можно поплавать с китами в их естественной среде обитания»
— Как провели новогодние праздники?
— Замечательно. Сначала отпуск с супругой провели — отдыхали на море. В этот раз полетели далеко — на Маврикий. Очень понравилось — экзотично. Лететь долго, с пересадкой, но это того стоит: можно и активно отдыхать, и на пляже лежать. Все условия для этого есть. Нам очень понравилось.
А потом уже вернулись в Москву и всей нашей большой семьей на неделю уехали на дачу — там встречали Новый год.
— Что особенного было в Маврикии?
— Киты были, мы с ними поплавали. В целом на этом острове в Индийском океане очень красивая природа. Наверное, мы еще многое не успели там сделать, потому что нам советовали намного больше, но за 11 дней все не успеешь — тогда не хватит времени просто отдохнуть и полежать на пляже, а это тоже было одной из целей.
Самое яркое впечатление — поплавали с китами. Это одно из немногих мест, где их можно увидеть и поплавать с ними в их естественной среде обитания, – сказал Трошечкин.
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