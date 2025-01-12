«Спартак» о восстановлении Бабича: «Будем планировать индивидуальную программу. Он будет готов к началу второй половины сезона»
Глава меддепартамента «Спартака» рассказал о состоянии Срджана Бабича после операции.
— Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение. Все прошло хорошо. После операции получал качественную помощь. Сегодня проходит без ограничений всех специалистов. Далее будем планировать индивидуальную программу. Игрок будет готов к началу [второй половины] сезона.
— Что за операция была у Бабича?
— Он получил травму в сборной Сербии. Совместными усилиями сделали все, чтобы игрок прекрасно провел тяжелейшие матчи против ведущих клубов нашей страны. Далее была проведена плановая операция на колене, – сказал Кирилл Козлов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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