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«Спартак» о восстановлении Бабича: «Будем планировать индивидуальную программу. Он будет готов к началу второй половины сезона»

Глава меддепартамента «Спартака» рассказал о состоянии Срджана Бабича после операции.

— Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение. Все прошло хорошо. После операции получал качественную помощь. Сегодня проходит без ограничений всех специалистов. Далее будем планировать индивидуальную программу. Игрок будет готов к началу [второй половины] сезона.

— Что за операция была у Бабича?

— Он получил травму в сборной Сербии. Совместными усилиями сделали все, чтобы игрок прекрасно провел тяжелейшие матчи против ведущих клубов нашей страны. Далее была проведена плановая операция на колене, – сказал Кирилл Козлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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