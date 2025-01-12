Семин о переходе Хусанова в «Сити»: «Ни один спортивный директор клуба РПЛ не заметил, что рядом есть такой талант. Это говорит о не очень сильной компетенции»

Юрий Семин считает, что Абдукодир Хусанов ранее мог играть в Мир РПЛ.

20-летний защитник «Ланса» переходит в «Манчестер Сити» за 50 млн евро.

«Меня очень удивил трансфер Хусанова в «Манчестер Сити» из «Ланса». А в РПЛ его ведь никто не увидел. Хотя он играл в Узбекистане, играл в Беларуси. И ни один спортивный директор не заметил, что совсем рядом с нами есть такой талант.

И он уехал в «Сити» за 50 миллионов! А «Ланс» купил его за 100 тысяч. Представляете, сколько французы заработали! А где были наши клубы в этот момент? Это говорит о не очень сильной компетенции в этих вопросах», – сказал бывший тренер «Локомотива».