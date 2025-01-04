Кого «Сити» купить зимой, чтобы спасти сезон?

Слава Палагин играет в Football Manager.

Зимнее окно – вероятно, последняя попытка спасти сезон для «Ман Сити». Подавляя кризис, Пеп устраивает тактические карусели, которые пока не сильно помогают команде. Более того, в некоторых случаях даже вредят. Свежий пример – 46% владения против автобусного «Лестера» (четвертый с конца показатель для Пепа в АПЛ). Предав стиль, «Сити» даже не приблизился к решению главной проблемы – надежности в обороне. Сумели победить, но только благодаря реализации. Как точно выразился Гвардиола, выиграли в подбрасывание монетки.

Ставка Пепа на камбэк защитников пока тоже не оправдывается. Ломаются даже сделанные из железа вроде Рубена Диаша. Кто-то возвращается, но здоровья хватает максимум на тайм. Столько в игре с «Ноттингем Форест» продержался Мануэль Аканджи, а против «Астон Виллы» – Джон Стоунз. Следствие травм – бешеная нагрузка на тех, кому приходится играть в каждом матче. Привело к спаду Йошки Гвардиола и Рико Льюиса. По похожей причине, но в другой линии страдает Эрлинг Холанд.

Помимо локальных проблем, которые надо решать здесь и сейчас, есть и глобальные. Главная – клуб запоздал с перестройкой состава. Ее хотели перенести на следующее лето – под смену спортивного директора (из «Спортинга» приходит Уго Виана). По ходу сезона признали, что допустили ошибку. В итоге за зимние трансферы будет отвечать Чики Бегиристайн, который уходит в конце сезона.

Пеп тоже не снимает ответственности с себя. Недавно признал, что работать с ограниченной заявкой – больше не вариант для тренера топ-клуба, чьи игроки проводят под 70 матчей за сезон и намного громче жалуются на усталость. Раньше это было одним из ингредиентов успешной формулы Пепа. Сейчас лишь добавляет проблем.

В результате зимнее окно клуб рассматривает как аналог летнего. В виш-листе – не одна-две позиции, а гораздо больше . В идеале – заполучить игроков, которые не только заткнут дыры, а станут долгосрочной инвестицией. Для «Сити» незнакомая территория. В последние годы вообще не выходили на зимний рынок. За всю эпоху Пепа подписали всего двух игроков в основу – Габи Жезуса (зима-2017) и Эмерика Лапорта (зима-2018).

Какие препятствия? Повышенный спрос должен взвинтить и так немаленький ценник для «Сити»: кто захочет отпускать лидеров в середине сезона? Игроки тоже дважды подумают, прежде чем соглашаться. Над «Сити» висит не только перспектива пролететь мимо ЛЧ. Не забываем про судебное дело против АПЛ. Вердикт должны огласить на стыке февраля-марта.

По данным Daily Mail, «Сити» рассматривает покупку сразу пяти игроков . Ниже будут мои предложения. Важно: выбирал не пальцем в небо, а с учетом специфики проблем и предпочтений. Из-за моей заточенности на АПЛ все варианты – строго оттуда. Обещаю: будут интересные варианты, а не только за 100 миллионов.

Универсальный защитник, способный заменить Уокера

Правый фланг – главная уязвимость обороны «Сити». На бумаге позиция укомплектована – два профильных игрока + пара универсалов, которые способны ее закрыть. Дьявол как всегда в деталях. Основной претендент на позицию – Кайл Уокер. Худший игрок «Сити», переживающий низшую точку в карьере . Плохая форма после Евро + потеря легендарной скорости – только часть проблем.

Сменщик Уокера – Рико Льюис. Умница, но с очевидными ограничениями, которые иногда подчеркивает даже Пеп (скорость + низкий рост). Все еще отличный вариант, когда нужно подменить лидера или провести серию матчей против команд из нижней части таблицы. До статуса игрока основы Льюис банально не созрел. Уокер – наоборот перезрел.

Формально у «Сити» есть центральные защитники, которые могут выйти на правом краю. Речь про Стоунза и Аканджи. В сезоне, который завершился треблом, вдвоем вытеснили Уокера из основы. Сначала фланг закрывал Стоунз, потом – Аканджи. Прямо сейчас – слишком роскошный вариант. Команде не хватает опций в центр обороны.

Мое предложение – Ола Айна .

Недооцененный правый защитник «Ноттингем Форест» – главного открытия АПЛ. Благодаря мегаскорости (в детстве занимался легкой атлетикой) может потянуть роль, которую в последние годы исполнял Уокер – шлагбаума против контратак. В индивидуальных дуэлях Ола невероятно крут – второй среди крайних защитников АПЛ после Аарона Уан-Биссаки.

Неоценимый плюс – универсальность. Айна способен закрыть оба фланга и сыграть вспомогательного ЦЗ в тройке – эта роль достается Уокеру в позиционных атаках. Главное сомнение – радикальность трансфера. Айне предстоит переход из команды, которая идет последней по владению, в команду с первым показателем в лиге. Пример Уан-Биссаки (переходил из «Кристал Пэлас» в «МЮ») доказывает, что это может стать проблемой.

Чуть не забыл: действующий контракт Айны с «Форест» истекает в конце сезона. Уже сейчас может вести переговоры с новым клубом. Если «Сити» подсуетится, то может забрать с большой скидкой. «Форест» едва ли откажется, учитывая проблемы с ФФП.

Альтернативный вариант, если «Сити» понадобится ЦЗ – Жан-Поль ван Хекке из «Брайтона».

Прямо сейчас лучший пасующий защитник АПЛ. Может отдать пас любого типа и в любую точку. Настолько крут, что некоторые даже перестраивают прессинг, чтобы закрыть развитие атак через него (так недавно поступил «Ливерпуль»). В теории может потянуть даже роль Стоунза с выдвижениями в опорную – такой опыт у Ван Хекке был при Роберто де Дзерби.

Переход Ван Хекке – возможность развязать руки другим защитникам. Добавив вариант в центр защиты, Пеп сможет чаще задействовать на фланге Стоунза или Аканджи. При этом не потеряет их лучшие качества, которые неразрывно связаны с пасом. Ван Хекке все это компенсирует.

Опорник на замену Родри и не только

Прошлой весной Пеп сформулировал главный критерий, по которому клуб будет искать опорника. Это должен быть игрок, который способен подменить Родри, пока тот отдыхает, но при этом не быть обузой, когда Родри здоров. После травмы испанца слова Пепа еще более актуальны. Возможно, даже объясняют недавний интерес к Деклану Райсу – «Сити» нужна шестерка, которая способна сыграть восьмого номера.

Требование отметает вариант с Мартином Субименди из «Реала Сосьедад». В сборной его рассматривают исключительно как дублера Родри. На Евро они провели вместе только последние минуты матча с Францией. Покупка Субименди – слишком большая роскошь даже для «Сити». Едва ли решатся после опыта с Кэлвином Филлипсом.

Кто удовлетворяет запрос? Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».

Не супергениальное предложение (слухи ходят уже пару лет), но чуть ли не идеальный вариант. Бразилец зарекомендовал себя в АПЛ как разыгрывающий опорник, который великолепен под давлением. Настолько важен, что соперники устраивают за ним охоту – Гимараэс всегда один из первых в лиге по заработанным фолам.

При этом способен сыграть более атакующую роль. Есть опыт, полученный еще во Франции. Прямо сейчас его использует Эдди Хау. Сдвиг Бруно на позицию восьмерки – один из механизмов, запустивший расцвет «Ньюкасла» в последние недели. Позволил разместить в команде Сандро Тонали, с которым у Гимараэса отличная химия.

Главная проблема – ценник. У «Ньюкасла» есть проблемы с ФФП, но бразильца котируют предельно высоко – летом даже сделали капитаном. Если стоимость не отпугнет, «Сити» может убить двух зайцев. Не только усилить проблемную позицию, но и отцепить из гонки за ЛЧ прямого конкурента. Звучит цинично, но может стать икс-фактором, учитывая форму, которую набрал «Ньюкасл».

Вариант на вырост – Карлос Балеба из «Брайтона».

Самый прогрессирующая шестерка АПЛ. Если раньше были опорники-собаки, то Балеба представляет новое течение – опорник-бычок. Физика – главная суперсила. Скорость, работа корпусом, подкаты – может все. Игрового интеллекта все еще не хватает, но за год в АПЛ вышел на новый уровень. Теперь раздает классные диагонали и намного лучше видит партнеров. Роберто де Дзерби наверняка доволен – в прошлом сезоне психовал с решений Балебы у бровки.

Самый понятный ориентир для описания Балебы – Мусса Дембеле, игравший за «Тоттенхэм». Отнять мяч невозможно, зато потерять в прямой дуэли – легко. Балеба – примерно такой же. Точно поможет «Сити» с предотвращением контратак. А под надзором Родри – прибавить в других аспектах.

Игрок, умеющий забивать, но необязательно форвард

Основа «Сити», вышедшая на «Ливерпуль», идеально описывает одну из проблем, с которой борется Пеп. Из всех игроков голами в АПЛ мог похвастать только Эрлинг Холанд. Альтернатив ему категорически не хватает. Второй бомбардир «Сити» – Йошко Гвардиола с четырьмя голами. Хорват хорош, но не забываем, что все-таки защитник.

У «Сити» полно резерва, чтобы исправить ситуацию. Покупка опорника может развязать руки Гюндогану – сможет чаще выходить в роли, которая полюбилась под конец карьеры. Лучший сезон немец провел в системе с ложной девяткой, но не перестал забивать и после прихода Холанда. Более того, наладил с ним отличную связь, о чем многократно рассказывал в интервью.

Еще одна надежда – Фил Фоден когда-нибудь наберет форму. «Сити» не хватает его голов. В прошлом сезоне наколотил 19 только в АПЛ. Важно: все были с игры. Сейчас не похож на себя. Возможно, повлияла регрессия к среднему и травма Родри – испанец отдавал и голевые, и предварительные в зону, которая наиболее удобна Филу.

На рынке сейчас вырисовывается вариант с Дани Ольмо. Испанец не супербомбардир, но хорошо выбирает позицию внутри штрафной. Показательно, что «Барса» рассматривала его как прямую замену Гюндогану. Даже если Ольмо не захочет уходить совсем (такой пункт прописан в контракте), «Сити» может арендовать на второй круг и дать практику.

Вариант поинтереснее и вдолгую – Матеус Кунья из «Вулвз».

Самый яркий игрок сезона АПЛ, который тянет свою команду чуть ли не в одиночку. Тащит и буквально (поучаствовал в половине голов), и тактически (подхватывает мяч и прет к воротам). В «Сити такое едва ли понадобится, но с открываниями в штрафной у бразильца тоже проблем нет – опыт игры нападающим не забыт.

Самое важное: несмотря на всю яркость, Кунья знаком с позиционной структурой, которую использует Пеп. За «Вулверхэмптон», как правило, выходит в роли левой десятки в схеме 3-2-4-1. У «Сити» она проседает. Иногда приходилось использовать Гвардиола и Льюиса.

Немаловажный бонус: Кунья знает, как играть в одной команде с высоким нападающим из Норвегии.

Нападающий на разгрузку Холанда

Усталость Эрлинга – еще одна неприятная тема сезона. Кажется, напрямую повлияла на форму норвежца. Отдохнувший за лето Холанд блистал на старте и замахивался на рекорды АПЛ. Загнанный не может реализовать даже пенальти. В начале января в лиге только 8 игроков, которые отыграли все матчи от звонка до звонка. Среди них – только четверо полевых. Трое – защитники, которые привыкли столько играть по умолчанию. Еще один – Эрлинг.

Норвежцу мучительно не хватает сменщика: на место Альвареса клуб никого не подписал. Отсутствие альтернатив бьет и по форме Холанда, и по разнообразию вариантов. В прошлом сезоне «Сити» часто выходил с парой форвардов – помогало сметать автобусы. Сейчас этой опции нет.

Мое предложение: Эван Фергюсон из «Брайтона».

Ирландец потерялся после прорывного сезона, но это может быть плюсом. Игроку нужна практика, а клуб едва ли потребует большой компенсации – переговоры могут пройти очень быстро. Качества Фергюсона, которые когда-то разглядел Де Дзерби, идеально подходят «Сити». Ирландец исполняет двойную роль – десятки и девятки одновременно. Смена режима при Де Дзерби зависела от соперника: если прессингует – десятка, если паркуется – девятка.

Вариант, который понравится болельщикам «Сити»: вернуть Лиэма Делапа , который сверкает за «Ипсвич».

У клуба есть опция обратного выкупа всего за 30 млн фунтов – вписали летом при продаже воспитанника. Захочет ли сам Делап – большой вопрос. В «Ипсвиче» у него не только постоянная практика, но и лидерская роль. Соглашаться на запасного пусть и в клубе детства – риск для развития.

В чем Делап мог бы пригодиться на поле? Пофиксить прессинг – самый страдающий аспект у Пепа прямо сейчас. Делап натурально набрасывается на соперника. После первого круга идет первым среди нападающих АПЛ по фолам. Причем – с огромным отрывом от преследователей. У Делапа – 38. У второго Кая Хавертца – всего 28.

Нового игрока Пеп получит даже без трансфера. Просто пока он травмирован

Игроком, за которого «Сити» не придется платить, может стать Оскар Бобб – воспитанник, который уже в прошлом сезоне выходил за основу, а к новому подходил как одна из главных надежд. Уничтожила ее одна из последних тренировок перед стартом АПЛ, где Бобб получил перелом ноги. С тех пор только восстанавливается. По предварительным данным, вернется в конце января.

Почему возвращение Бобба – потенциально большой фактор? Во-первых, усилит страдающий правый фланг. «Сити» игнорирует это направление при развитии атак. Соперникам намного проще прочитать продолжение. Присутствие Бобба добавит разнообразия. По игровым качествам похож на Букайо Сака, который примагничивает мяч в «Арсенале».

Второй элемент воздействия – игра без мяча. Пеп называл Бобба прессинг-машиной: не только включается в отбор, но и понимает, когда именно начать давление. У «Сити» есть проблемы и с первой частью, и со второй. В одиночку Бобб не пофиксит баг, но точно поможет партнеру по флангу. От такого помощника точно не откажется бедняга Уокер.

Пеп просит вернуть его игроков. О чем это?

Фото: Gettyimages /Michael Regan / Staff, Alex Livesey / Stringer, Alex Broadway / Stringer, Stu Forster / Staff, Mike Hewitt / Staff, Shaun Botterill / Staff