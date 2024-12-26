Ван Дейк о будущем в «Ливерпуле»: «Я люблю клуб и болельщиков, а они любят меня. Могу играть на самом высоком уровне еще 3-4 года. Посмотрим, что будет»

Вирджил ван Дейк высказался о своем будущем в «Ливерпуле».

Контракт 33-летнего защитника истекает следующим летом.

«Я люблю этот клуб, и клуб любит меня. Я люблю болельщиков, и болельщики любят меня – это очень хорошая основа для успеха.

На мой взгляд, я могу играть на самом высоком уровне еще три-четыре года минимум. Посмотрим, что принесет будущее», – сказал защитник «Ливерпуля » в интервью для Prime.