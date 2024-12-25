Джейми Реднапп: «Трент выиграл все, сэкономил «Ливерпулю» целое состояние на правых защитниках. Я бы сказал ему: «Если есть шанс перейти в «Реал», как можно отказываться?»
Трент Александер-Арнолд, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк могут покинуть команду в качестве свободных агентов.
«Думаю, это халатность со стороны «Ливерпуля». Нельзя позволять трем игрокам такого уровня оставаться с истекающим контрактом. Если же вы собираетесь это сделать, то должны понимать, что футболист сам примет решение.
Трент – молодой игрок, который отдал клубу все. Он выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, взял все трофеи. Если он хочет попробовать свои силы в другой культуре, сделать что-то новое, уехать и там играть...
Конечно, если он захочет в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», так нельзя. Но если бы я был рядом с ним в раздевалке, то повернулся бы к нему и сказал: «Я бы хотел, чтобы ты продлил контракт, но, вообще говоря, удачи, ведь если есть шанс перейти в «Реал», то как можно отказываться?»
Я думаю, на него не стоит давить, потому что он местный парень. Здравомыслящие болельщики «Ливерпуля» скажут: «Знаешь, ты отдал этому клубу все».
За это время он сэкономил клубу целое состояние, потому что пришлось бы покупать двух или трех правых защитников. Посмотрите, что случилось с «Манчестер Сити».
За это время им не пришлось покупать правого защитника, и Трент играет на таком высоком уровне, выигрывает все. Если он захочет уйти, я думаю, он должен уйти с благословения всех, потому что он был невероятно полезен этому футбольному клубу», – сказал бывший хавбек сборной Англии в эфире Sky Sports.
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