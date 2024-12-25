Игроки «Ман Сити» сегодня ночуют на базе, сообщил Гвардиола: «Надеюсь, им хочется, это их работа»

Футболисты «Манчестер Сити» ближайшую ночь проведут на базе.

26 декабря «горожанам» предстоит встреча с «Эвертоном » в 18-м туре АПЛ .

«Мы потренируемся в среду вечером, потом останемся на базе, а затем сыграем.

Надеюсь, им хочется быть здесь, потому что это их работа», – сказал главный тренер «Ман Сити ».

Daily Mail отмечает, что практика ночевок на базе сразу после Рождества появилась в 2014 году и применяется в тех случаях, когда команда на следующий день играет на своем поле.