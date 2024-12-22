Чемпионат Нидерландов. ПСВ против «Фейеноорда»

ПСВ примет «Фейеноорд» в 17-м туре чемпионата Нидерландов.

После 16 матчей клуб из Эйндховена лидирует в таблице, роттердамцы занимают 4-е место, отставая на 7 очков.

Чемпионат Нидерландов

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи