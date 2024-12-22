Чемпионат Нидерландов. ПСВ против «Фейеноорда»
ПСВ примет «Фейеноорд» в 17-м туре чемпионата Нидерландов.
После 16 матчей клуб из Эйндховена лидирует в таблице, роттердамцы занимают 4-е место, отставая на 7 очков.
Чемпионат Нидерландов
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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