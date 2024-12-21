Фонсека о замене Леау из-за травмы: «Ничего серьезного. Это было скорее мерой предосторожности»

Паулу Фонсека рассказал, что Рафаэл Леау избежал серьезной травмы.

Вингер «Милана» был заменен на 32-й минуте матча Серии А с «Вероной» (1:0).

«Я разговаривал с Рафой , и проблема не кажется серьезной. Это [замена] было скорее мерой предосторожности – почувствовав боль, он не хотел рисковать, но ничего серьезного», – сказал тренер «Милана » в эфире DAZN.