Фонсека о замене Леау из-за травмы: «Ничего серьезного. Это было скорее мерой предосторожности»
Паулу Фонсека рассказал, что Рафаэл Леау избежал серьезной травмы.
Вингер «Милана» был заменен на 32-й минуте матча Серии А с «Вероной» (1:0).
«Я разговаривал с Рафой, и проблема не кажется серьезной. Это [замена] было скорее мерой предосторожности – почувствовав боль, он не хотел рисковать, но ничего серьезного», – сказал тренер «Милана» в эфире DAZN.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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