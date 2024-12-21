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Фонсека о замене Леау из-за травмы: «Ничего серьезного. Это было скорее мерой предосторожности»

Паулу Фонсека рассказал, что Рафаэл Леау избежал серьезной травмы.

Вингер «Милана» был заменен на 32-й минуте матча Серии А с «Вероной» (1:0).

«Я разговаривал с Рафой, и проблема не кажется серьезной. Это [замена] было скорее мерой предосторожности – почувствовав боль, он не хотел рисковать, но ничего серьезного», – сказал тренер «Милана» в эфире DAZN.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoРафаэл Леау
logoПаулу Фонсека
logoМилан
logoтравмы
logoсерия А Италия
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