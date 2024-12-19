Тебас о Суперлиге: «Они выдают новые форматы, будто это чуррос, и не анализируют влияние на турниры. Их ТВ-модель выгодна лишь большим клубам и угрожает экономической устойчивости лиг»
Хавьер Тебас раскритиковал новую инициативу создателей Суперлиги Европы.
Ранее стало известно, что турнир сменил название (теперь это Объединенная лига) и формат (4 дивизиона с 96 участниками).
«A22 Sports выдает новые форматы так, будто это чуррос (испанская выпечка из заварного теста – Спортс”), и так оно и есть. При этом они не проводят анализ, не изучают, какой экономический и спортивный эффект это произведет на турниры.
ТВ-модель, которую они предлагают, выгодна только большим клубам (и они об этом знают) и ставит под угрозу экономическую устойчивость национальных лиг и клубов», – написал президент Ла Лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Хавьера Тебаса
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