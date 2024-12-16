Неймар: «Я очень счастлив в Саудовской Аравии. Чемпионат растет. Футболисты, которые захотят перейти сюда, удивятся уровню»

Неймар заявил, что доволен нахождением в Саудовской Аравии.

Бразильский футболист перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ » в 2023 году.

– Как вы приняли решение перейти в «Аль-Хилаль» и в лигу Саудовской Аравии? Вам здесь нравится?

– Я решил уйти из «ПСЖ». Мне пришло предложение перейти в «Аль-Хилаль».

Я получил это предложение сразу после того, как ушел из французского клуба, потому что в «ПСЖ» я уже не был счастлив. Клуб и тренер больше не хотели меня использовать. Мне сказали об этом, поэтому мне пришлось принять решение.

И мне понравилось предложение «Аль-Хилаля ». Я познакомился с этим клубом, местной культурой и чемпионатом.

Я был очень удивлен приемом и добротой болельщиков. Чемпионат растет, как и наша команда. Моя семья и мы уверены, что приняли правильное решение.

– Как вам жизнь в Саудовской Аравии? Порекомендуете ли вы другим игрокам присоединиться к вам?

– Я очень счастлив здесь.

Все игроки, которые хотят приехать сюда, удивятся уровню или некоторым очень положительным моментам этого чемпионата, – сказал Неймар .