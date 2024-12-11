«Щитки игроков похожи на кусок папиросной бумаги. Они знают, что теперь нельзя играть жестко, как 15 лет назад». Экс-судья Дин о защите современных футболистов

Майк Дин высказался о защитной экипировке современных футболистов.

«Сейчас в футболе, особенно в АПЛ, не так много игроков, которые придерживаются старого стиля игры. Вы посмотрите на их щитки, они похожи на кусок папиросной бумаги. Это контактный вид спорта, поэтому игрокам все равно нужно носить правильную защиту, даже если им разрешает ФИФА.

Если вернуться на 20 лет назад, игроки обязаны были носить щитки – большие и толстые. Сейчас же они надевают что-то вроде игральной карты с кусочком поролона сзади.

Я думаю, что иногда игроки носят такие щитки, потому что знают, что теперь нельзя играть жестко, как это было возможно 15 лет назад. Во-первых, им это не сойдет с рук. Во-вторых, если они попытаются, ВАР это зафиксирует и накажет. Таким образом, современные игроки попадают в «уловку-22» (ситуация, когда попытка соблюдения некоторого правила сама по себе означает его нарушение; выражение введено писателем Джозефом Хеллером в одноименном романе 1961 года – Спортс’‘)», – сказал бывший судья АПЛ.

Экс-судья Дин о ВАР: «Я судил в АПЛ лет 15, а потом мне начали говорить в наушник, что я ошибся. Мне это не нравилось, но видеоповторы уже никуда не денутся, даже если фанаты проголосуют против»