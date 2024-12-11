  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Щитки игроков похожи на кусок папиросной бумаги. Они знают, что теперь нельзя играть жестко, как 15 лет назад». Экс-судья Дин о защите современных футболистов
1

«Щитки игроков похожи на кусок папиросной бумаги. Они знают, что теперь нельзя играть жестко, как 15 лет назад». Экс-судья Дин о защите современных футболистов

Майк Дин высказался о защитной экипировке современных футболистов.

«Сейчас в футболе, особенно в АПЛ, не так много игроков, которые придерживаются старого стиля игры. Вы посмотрите на их щитки, они похожи на кусок папиросной бумаги. Это контактный вид спорта, поэтому игрокам все равно нужно носить правильную защиту, даже если им разрешает ФИФА.

Если вернуться на 20 лет назад, игроки обязаны были носить щитки – большие и толстые. Сейчас же они надевают что-то вроде игральной карты с кусочком поролона сзади.

Я думаю, что иногда игроки носят такие щитки, потому что знают, что теперь нельзя играть жестко, как это было возможно 15 лет назад. Во-первых, им это не сойдет с рук. Во-вторых, если они попытаются, ВАР это зафиксирует и накажет. Таким образом, современные игроки попадают в «уловку-22» (ситуация, когда попытка соблюдения некоторого правила сама по себе означает его нарушение; выражение введено писателем Джозефом Хеллером в одноименном романе 1961 года – Спортс’‘)», – сказал бывший судья АПЛ.

Экс-судья Дин о ВАР: «Я судил в АПЛ лет 15, а потом мне начали говорить в наушник, что я ошибся. Мне это не нравилось, но видеоповторы уже никуда не денутся, даже если фанаты проголосуют против»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoМайк Дин
logoсудьи
игровая форма
видеоповторы
logoпремьер-лига Англия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Дин о ВАР: «Я судил в АПЛ лет 15, а потом мне начали говорить в наушник, что я ошибся. Мне это не нравилось, но видеоповторы уже никуда не денутся, даже если фанаты проголосуют против»
20сегодня, 18:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у «Дортмунда», «Ювентус» против «Ман Сити», «Арсенал» принимает «Монако» Головина, «Атлетико» победил «Слован»
18213 минут назадLive
Роналду о ЧМ-2034: «Поздравляю друзей из Саудовской Аравии. Это событие станет историческим, уверен»
1625 минут назад
Сооснователь объединения трудовых мигрантов Непала о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Нас жестоко эксплуатируют, тысячи жизней в опасности. ФИФА не должна закрывать на это глаза»
2441 минуту назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Уже надоедают крики о чемпионстве. Выигрывает 2 матча, и у фанатов начинается эйфория – просто смешно. В итоге всегда чемпионат заканчивает пятым-шестым»
4254 минуты назад
Садыгов задержан сотрудниками ФСБ. Арест инвестора «Химок», вероятно, связан со строительным бизнесом в Московской области (Baza)
27сегодня, 20:06
Amnesty International о ЧМ-2030 и ЧМ-2034: «ФИФА показала, что ее приверженность правам человека – фикция. Есть риск 10 лет эксплуатации, дискриминации и репрессий, связанных с их флагманским турниром»
19сегодня, 20:03
Капелло о Гвардиоле: «Слишком заносчив и самонадеян. Иногда терял трофеи, желая доказать, что побеждает он, а не игроки»
36сегодня, 19:52
«Атлетико» выиграл 10 матчей подряд, забив 30 голов. Последнее поражение было в конце октября
19сегодня, 19:39
Каннаваро о Мбаппе в «Реале»: «Бекхэму и Фигу тоже было непросто. Килиан отнимает пространство у Беллингема, который мог выиграть «Золотой мяч» год назад, а сейчас страдает»
3сегодня, 19:35
Эйден Макгиди: «Эмери хотел, чтобы я подавал угловые, а я ошибался – он встал на колени и сказал: «Пожалуйста, подай как следует». Унаи был одержим тактикой»
10сегодня, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу о Ромеро и критике боссов «Тоттенхэма»: «Были сказаны и хорошие вещи, но мы не должны делать это публично. Он поддался эмоциям и извинился за то, что сделал неправильно»
2 минуты назад
У Сака 19 (8+11) очков по «гол+пас» в 21 матче сезона. Вингер «Арсенала» забил «Монако»
13 минут назад
У «Милана» две вынужденные замены в 1-м тайме матча с «Црвеной» – Мората и Лофтус-Чик получили травмы, вместо них вышли Абрахам и Чуквуэзе
118 минут назад
«МЮ» купит защитника Леона за 4,7 млн фунтов. Парагваец перейдет в июне, когда ему исполнится 18 (Роберто Рохас)
120 минут назад
«Милан» – «Црвена Звезда». 1:0 – Леау открыл счет, Лофтус-Чик и Мората травмировались. Онлайн-трансляция
725 минут назадLive
«Арсенал» – «Монако». 1:0 – Сака открыл счет. Онлайн-трансляция
1334 минуты назадLive
Каннаваро о «Реале»: «ЛЧ у них в ДНК, но с этой новой формулой – кто знает? Бывали сезоны, когда они не проходили дальше 1/8. Возможно, текущий может оказаться таким»
334 минуты назад
Моуринью про 0:2 с «Атлетиком»: «Не бросаю своих игроков под колеса, мы должны сохранять спокойствие. У нас переходный период, анализ следующего матча начну сегодня, если посплю»
535 минут назад
Мостовой о лучшем тренере первой части РПЛ: «Станкович, а кто еще-то… Посмотрите, как «Спартак» играл в последних турах!»
646 минут назад
Эстеван о матче с «Интером» Месси на КЧМ: «Не мог поверить, что встречусь с самым большим кумиром – попрошу футболку! Это будет особенный момент для всех фанатов и игроков «Палмейраса»
сегодня, 20:02
Рекомендуем