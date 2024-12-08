Фанаты «Хольштайна» вывесили баннер с Клоппом под прицелом, назвав боссов «Ред Булла» «могильщиками немецкого футбола». «Киль» осудил болельщиков, клуб могут наказать
В субботу клуб из Киля проиграл «Лейпцигу» в матче 13-го тура Бундеслиги (0:2).
Во время игры фанаты «Хольштайна» на западной трибуне показали плакат, на котором Юрген Клопп, глава глобального футбольного подразделения «Ред Булл», Мартин Кинд, бывший управляющий директор «Ганновера», Дитмар Хопп, бывший спонсор «Хоффенхайма», и глава «Ред Булл» Оливер Минцлафф были изображены в перекрестии прицела и названы «могильщиками немецкого футбола».
Над баннером болельщики держали большой плакат в форме надгробной плиты с надписью «50+1», отсылая к правилу о владении немецкими клубами: 50%+1 акция клуба должна принадлежать некоммерческой ассоциации болельщиков.
Президент «Хольштайна» Штеффен Шнеклот резко осудил «содержание этой хореографии» и заявил, что «изображать людей под прицелом недопустимо». Он отметил, что клуб выступает «за толерантность, открытость и уважение. Такой способ обращения с людьми мы не принимаем и приносим искренние извинения пострадавшим лицам».
«Хольштайн» проведет «внутреннее расследование и анализ произошедшего в ближайшее время» и оставляет за собой право принять соответствующие меры. По словам клуба, данный перформанс не был одобрен или заявлен, а «ее организаторы наносят ущерб репутации клуба, которую они, как утверждают, поддерживают, на национальном уровне».
В воскресенье Немецкий футбольный союз (DFB) по запросу агентства SID подтвердил, что Контрольный комитет союза будет расследовать события, произошедшие в субботу.
Фото: x.com/Keven_Bader
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