Защитник «Реала» Менди пропустит 3 недели из-за мышечной травмы
У Ферлана Менди диагностировали мышечную травму.
В матче 16-го тура Ла Лиги с «Жироной» (3:0) защитник мадридского клуба травмировал правый квадрицепс.
«Реал» не сообщил о сроках восстановления, но, по данным As, Менди может пропустить три недели.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
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