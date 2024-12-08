Защитник «Реала» Менди пропустит 3 недели из-за мышечной травмы

У Ферлана Менди диагностировали мышечную травму.

В матче 16-го тура Ла Лиги с «Жироной» (3:0) защитник мадридского клуба травмировал правый квадрицепс.

«Реал» не сообщил о сроках восстановления, но, по данным As, Менди может пропустить три недели.