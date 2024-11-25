Пике заявил, что Лопетеги и Рамос просили его извиниться из-за поддержки референдума о независимости Каталонии в 2017-м. Жерар «выбросил в мусорное ведро» бумагу от экс-тренера Испании

Жерар Пике заявил, что его просили извиниться из-за позиции по Каталонии.

В 2017 году состоялся референдум о независимости Каталонии. 90,18% участников проголосовали за независимость. Власти Испании признали референдум незаконным, так как он шел вразрез с испанским законодательством.

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что работавший в то время главным тренером сборной Испании Хулен Лопетеги и выступавший за «Реал» Серхио Рамос просили его извиниться в 2017-м за поддержку референдума. Пике принял в нем участие.

«Удивительно, но Лопетеги и Серхио Рамос говорили мне, что я должен извиниться», – сказал Пике.

Лопетеги упрекнул Пике в его позиции по отношению к Каталонии и предложил ему письменную речь с публичными извинениями.

Пике заявил, что бумагу, которую дал ему Лопетеги, он «выбросил в мусорное ведро».

Пике о независимости Каталонии: «Поддерживать это и играть за Испанию вполне возможно. Есть игроки сборной, не ощущающие себя испанцами»