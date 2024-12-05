«Кто этот парень?» Роналду о ван дер Варте, назвавшем его эгоистичным

Криштиану Роналду оставил колкий комментарий под цитатой Рафаэла ван дер Варта.

Аккаунт maisfutebol в инстаграме выложил пост со словами нидерландца о Криштиану: «Роналду был эгоистичным, он был недоволен, если мы выигрывали со счетом 6:0, но он не забивал».

«Кто этот парень?» – прокомментировал публикацию нападающий «Аль-Насра».

Напомним, что Роналду и ван дер Варт выступали вместе за «Реал» в сезоне-2009/10.

Фото: instagram.com/maisfutebol

Ван дер Варт о Роналду: «Единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел – Криштиану приходил на тренировки первым и уходил последним. Он не радовался победе 6:0, если не забивал»