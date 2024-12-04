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Пеп о словах Слота про 115 нарушений «Ман Сити»: «Он же сказал, что это шутка, верно?»

Пеп Гвардиола отреагировал на шутку Арне Слота про 115 нарушений «Ман Сити».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались в сентябре, вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

После победы над «горожанами» в матче АПЛ (2:0) футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах сказал об истекающем контракте с мерсисайдцами: «Эта ситуация сидит в моей голове. Это мой последний домашний матч за «Ливерпуль» против «горожан» по состоянию на данный момент, хотел насладиться».

Тренер «красных» пошутил после этого: «Может, Салах что-то знает о 115 обвинениях «Ман Сити» и не ждет их в АПЛ в следующем сезоне. Шутка».

– Слот потом сказал, что это была шутка. Можете ответить на это?

– Это была штука. Он же сказал, что это шутка, верно?

– Да.

– Это шутка, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BeanymanSports
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
финансовый фэйр-плей
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