Пеп о словах Слота про 115 нарушений «Ман Сити»: «Он же сказал, что это шутка, верно?»
В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались в сентябре, вердикт ожидается не ранее весны следующего года.
После победы над «горожанами» в матче АПЛ (2:0) футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах сказал об истекающем контракте с мерсисайдцами: «Эта ситуация сидит в моей голове. Это мой последний домашний матч за «Ливерпуль» против «горожан» по состоянию на данный момент, хотел насладиться».
Тренер «красных» пошутил после этого: «Может, Салах что-то знает о 115 обвинениях «Ман Сити» и не ждет их в АПЛ в следующем сезоне. Шутка».
– Слот потом сказал, что это была шутка. Можете ответить на это?
– Это была штука. Он же сказал, что это шутка, верно?
– Да.
– Это шутка, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.
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