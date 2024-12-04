  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газизов о влиянии на РПЛ слов Федорищева про коррупцию в судействе: «Репутационные потери, денежные, имиджевые. Мы пока даже не можем оценить, что это такое»
8

Газизов о влиянии на РПЛ слов Федорищева про коррупцию в судействе: «Репутационные потери, денежные, имиджевые. Мы пока даже не можем оценить, что это такое»

Шамиль Газизов высказался о влиянии коррупционного скандала на Мир РПЛ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». 

«Репутационные потери, денежные потери. Имиджевые потери. Мы пока даже не можем оценить, что это такое.

Спонсоры? У нас в клубе все спокойно», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо». 

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Махачкала
бизнес
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
деньги
logoсудьи
logoШамиль Газизов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава Самарской области о заявлении про коррупцию в РПЛ: «Вы знали, что судьям платят за результаты? Нет? Получается, не зря озвучил проблему»
10127 ноября, 04:25
Шамиль Газизов: «Сегодня судьи – главные лица в футболе, а это плохо. ЭСК себя изъела, от обращений туда выводов не происходит»
1518 августа, 07:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп о словах Слота про 115 нарушений «Ман Сити»: «Он же сказал, что это шутка, верно?»
1016 минут назад
Ограблен дом Барко. Инфлюэнсер и невеста защитника «Севильи» и Аргентины подозревает работников дома: «Они ушли за 10 минут до нас, только один сотрудник знал о наших перемещениях»
921 минуту назадФото
Экс-судья Итурральде о том, что Мохику из «Мальорки» заслужил красную в игре с «Барсой» за фол на Ямале или за удар головой одноклубника: «ВАР должен был вмешаться»
849 минут назадФото
«Драчун?» Пиняев по губам Аршавина пытался прочитать фразу «драка с Дзюбой»
16сегодня, 10:09Видео
Кубок Италии. 1/8 финала. «Фиорентина» принимает «Эмполи», «Лацио» и «Наполи» сыграют в четверг
14сегодня, 10:05
Мусиала может подписать самый дорогой контракт в истории «Баварии» – на 100+ млн евро за 5 лет
19сегодня, 10:03
😎 Спортс“ открывает вакансию редактора соцсетей
86сегодня, 10:00
Гвардиола о сравнении его жеста с тремя пальцами Моуринью: «Он выиграл три титула АПЛ, а я шесть»
97сегодня, 09:52
Пеп пошутил о конфликте с де Брюйне: «У меня с ним личные проблемы после 9 лет вместе. Не хочу, чтобы он играл»
20сегодня, 09:28
Куртуа хочет продлить контракт с «Реалом». В окружении вратаря не знают об интересе из Саудовской Аравии
10сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вильярреал» в гостях у «Понтеведры», «Атлетико» сыграет с «Касереньо» в четверг
455 минут назад
«Байер» хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды Бонифасе до 2029-го. «МЮ» интересуется форвардом
5сегодня, 09:45
Радимов о судьях: «Мешков профнепригоден или деградировал совсем? Президента лиги это устраивает? Меня нет. ЭСК скажет – ничего не было, и мы все будем обтекать»
4сегодня, 09:13
Бакаев об общении с Джикией в «Химках»: «Он мне говорит: «Я пришел, и ты сразу заиграл». В ОАЭ скучал по атмосфере и уровню партнеров»
11сегодня, 09:00
Агкацев иногда смотрит футбол без звука: «Когда с комментаторами не согласен – даже если взять мои эпизоды. Но в целом мне все равно, что они говорят»
13сегодня, 08:59
Сычев о работе президентом «Иртыша»: «Слово немного пафосное, президент у нас один. Теория – одно, а действительность намного жестче»
5сегодня, 08:46
Николич о ЦСКА: «До игры со «Спартаком» у нас был хороший подход, потом – спад. Сейчас снова игра идет. Я знаю, что и результат будет»
20сегодня, 08:34
Юрий Семин: «Самая большая проблема в нашем футболе – в клубах стало много непрофессиональных людей»
11сегодня, 08:22
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
4сегодня, 08:22
«Саутгемптон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
3сегодня, 08:10