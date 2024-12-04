Газизов о влиянии на РПЛ слов Федорищева про коррупцию в судействе: «Репутационные потери, денежные, имиджевые. Мы пока даже не можем оценить, что это такое»
Шамиль Газизов высказался о влиянии коррупционного скандала на Мир РПЛ.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
«Репутационные потери, денежные потери. Имиджевые потери. Мы пока даже не можем оценить, что это такое.
Спонсоры? У нас в клубе все спокойно», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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