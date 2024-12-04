Газизов о влиянии на РПЛ слов Федорищева про коррупцию в судействе: «Репутационные потери, денежные, имиджевые. Мы пока даже не можем оценить, что это такое»

Шамиль Газизов высказался о влиянии коррупционного скандала на Мир РПЛ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Репутационные потери, денежные потери. Имиджевые потери. Мы пока даже не можем оценить, что это такое.

Спонсоры? У нас в клубе все спокойно», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо ».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы