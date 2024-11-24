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Защитник «Химок» Ориньо: «Я лучший в РПЛ на своей позиции. Дуглас – тоже нормальный игрок»

Защитник «Химок» Ориньо считает себя лучшим игроком Мир РПЛ на своей позиции.

– Кто лучший футболист РПЛ на вашей позиции?

– Я лучший игрок лиги на своей позиции.

– А Дуглас Сантос…

– Тоже нормальный, хороший игрок, – сказал 29-летний бразилец Ориньо.

После 16 туров «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
logoОриньо
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoДуглас Сантос
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