Экс-футболистка «Арсенала» Хеннинг назвала «дерьмом» игру «Сити» в прямом эфире. Другой ведущей пришлось извиниться

Джозефин Хеннинг назвала матч «Манчестер Сити» «дерьмом» в прямом эфире.

Вчера «горожане» сыграли вничью с «Фейеноордом » (3:3) в Лиге чемпионов, изначально ведя со счетом 3:0. Ничья продолжила серию «Сити» без побед, которая теперь составляет 6 матчей.

Бывшая защитница «Арсенала » Хеннинг выругалась, высказываясь о матче в эфире Amazon Prime, после чего ведущая Гэбби Логан была вынуждена извиниться перед зрителями.

«Я говорила о том, не стоит ли признать, что ситуация – дерьмо. Гэбби смотрит на меня с мыслью: «О, боже, она это сказала!»

Хуже не придумаешь. Во втором тайме они выглядели напуганными. Я видела страх. Это нужно принять, но затем вам придется столкнуться с этим лицом к лицу», – сказала Хеннинг.

Сразу после слов экс-футболистки во время прямого эфира Логан добавила: «Я просто смотрю на время, сейчас 22:20. Я извиняюсь».

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