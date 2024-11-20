Салтыков об оскорблениях от фанатов «Сан-Кристована»: «Моя реакция изменила их отношение. Они фоткались с нами, один шапку-ушанку подарил. Я отдал им свои бутсы»

Никита Салтыков не обижается на фанатов бразильского «Сан-Кристована».

В понедельник сборная России U21 разгромила «Сан-Кристован» (4:0) в третьем товарищеском матче бразильского турне. Хавбек «Локомотива » отметился двумя голевыми передачами.

После матча болельщики «Сан-Кристована» спели оскорбительную кричалку с упоминанием Салтыкова . Полузащитник «Локомотива», приняв скандирования за приветствие, начал танцевать и прыгать в ответ.

«Не обижаюсь на фанатов «Сан-Кристована». Мы выиграли матч, полностью переиграв соперника. Болельщики регулярно скандируют что-то про игроков другой команды, обижаться на это глупо. Как раз такая моя реакция полностью изменила их отношение к нам.

В видео этого нет, но после игры все они фоткались с нами. Говорили по-английски, что любят нас. А один из болельщиков и вовсе подарил шапку-ушанку. Я не остался в долгу и подарил им свои бутсы. Пусть играют в футбол», – сказал Салтыков.