Родри: «Не пользуюсь соцсетями, но в курсе происходящего. Когда хочу что-то узнать, пишу прямо в Google: «Родри статистика». Основной источник информации – подкасты»
Родри рассказал, что любит слушать подкасты.
«Я не пользуюсь соцсетями, у меня нет там страниц, но я в курсе происходящего. Когда я смотрю матч и хочу узнать какую-то информацию, вместо поиска в соцсетях я прямо в Google пишу: «Родри статистика». И там изучаю свою статистику, например.
Мне очень нравятся подкасты, это мой основной источник информации. Мне нравится подкаст The Red Pill, подкаст Хорди Уайлда – в зависимости от гостя, а также некоторые другие, посвященные текущим событиям.
Я не так много читаю книги, но читаю газеты и другие источники, в которых могу получить информацию», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости