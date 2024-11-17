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  • Родри: «Не пользуюсь соцсетями, но в курсе происходящего. Когда хочу что-то узнать, пишу прямо в Google: «Родри статистика». Основной источник информации – подкасты»
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Родри: «Не пользуюсь соцсетями, но в курсе происходящего. Когда хочу что-то узнать, пишу прямо в Google: «Родри статистика». Основной источник информации – подкасты»

Родри рассказал, что любит слушать подкасты.

«Я не пользуюсь соцсетями, у меня нет там страниц, но я в курсе происходящего. Когда я смотрю матч и хочу узнать какую-то информацию, вместо поиска в соцсетях я прямо в Google пишу: «Родри статистика». И там изучаю свою статистику, например.

Мне очень нравятся подкасты, это мой основной источник информации. Мне нравится подкаст The Red Pill, подкаст Хорди Уайлда – в зависимости от гостя, а также некоторые другие, посвященные текущим событиям.

Я не так много читаю книги, но читаю газеты и другие источники, в которых могу получить информацию», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
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logoРодри
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