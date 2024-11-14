«ВАР надо убрать и вернуться к нормальному футболу. Нововведения всегда воспринимаются тяжело». Экс-арбитр ФИФА Сухина о системе тренерских запросов

Экс-арбитр ФИФА Станислав Сухина призвал отказаться от системы ВАР.

Ранее появлялась информация о намерении ФИФА продолжить тестирование системы FVS , которая позволяет тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов. Планируется, что у тренеров каждой из играющих команд будет право на два запроса за матч, после которых главный арбитр будет смотреть повторы без обращения к видеоассистентам.

«Насколько это хорошее решение, мы поймем, когда увидим вживую. Нечто похожее происходит в Медиалиге, когда команда использует так называемый «челлендж». Нововведения в футболе всегда воспринимаются достаточно тяжело – тот же ВАР, совсем недавно его не было.

Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдет на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент, чтобы понять, какие есть плюсы и минусы. А так, конечно, ВАР надо убрать и вернуться к нормальному футболу», – сказал Сухина.