«В Чехии о России пишут только плохое. Жду, что Трамп с Путиным завершат конфликт. Это катастрофа». Петржела о политике
Властимил Петржела высказался о политической ситуации в мире.
«После начала СВО не видел ни одну игру РПЛ. В Чехии не показывают РПЛ и все, что касается России, – тоже. Здесь показывают все западные команды, но только не русский футбол. Раньше любой матч РПЛ можно было найти в интернете. А сейчас ничего такого нельзя.
Я бы смотрел российский футбол, потому что работал в России. Меня это интересует, но в Чехии ничего не показывают и не пишут о российском футболе. О России вообще здесь пишут только плохие вещи. Не знаю, насколько это правильно, но мне это не нравится.
Жду, что Трамп вместе с Путиным завершат этот конфликт. Это катастрофа. Я хочу летать в Россию. У меня здесь много друзей, с которыми мы не виделись с мирного времени», – сказал бывший тренер «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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