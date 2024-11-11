«В Чехии о России пишут только плохое. Жду, что Трамп с Путиным завершат конфликт. Это катастрофа». Петржела о политике

Властимил Петржела высказался о политической ситуации в мире.

«После начала СВО не видел ни одну игру РПЛ . В Чехии не показывают РПЛ и все, что касается России, – тоже. Здесь показывают все западные команды, но только не русский футбол. Раньше любой матч РПЛ можно было найти в интернете. А сейчас ничего такого нельзя.

Я бы смотрел российский футбол, потому что работал в России. Меня это интересует, но в Чехии ничего не показывают и не пишут о российском футболе. О России вообще здесь пишут только плохие вещи. Не знаю, насколько это правильно, но мне это не нравится.

Жду, что Трамп вместе с Путиным завершат этот конфликт. Это катастрофа. Я хочу летать в Россию. У меня здесь много друзей, с которыми мы не виделись с мирного времени», – сказал бывший тренер «Зенита».