«Локо» намерен продлить контракт Тикнизяна: «Находимся в процессе переговоров, в регулярном общении. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает»

«Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта с Наиром Тикнизяном.

Действующее соглашение полузащитника истекает в июне 2026 года.

«С Наиром Тикнизяном мы сейчас находимся в процессе переговоров по продлению контракта. Мы периодически начинаем и заканчиваем, находимся с командой в регулярном общении. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает. Мы общаемся. Это непростой момент в наших реалиях.

Хотим сохранить Тикнизяна? Мы хотим сохранить всех, никого не планируем продавать. Мы знаем, что все футболисты будут играть, иначе зачем мы их приглашали. Нам важна глубина состава, поэтому на продажу никого не выставляем.

Переговоры с Ильей Лантратовым о продлении контракта также ведутся, все это за один день не делается. Но будет все хорошо. Посмотрим, получится ли завершить переговоры до зимы», – сообщил спортивный директор «Локомотива » Дмитрий Ульянов.

Полная статистика Тикнизяна доступна по ссылке , со статистикой Лантратова можно ознакомиться здесь .