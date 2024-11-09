«Форте», «Динамо-2», владивостокское и кировское «Динамо» вышли в LEON Вторую лигу А
Стали известны все 4 команды, поднявшиеся в LEON Вторую лигу А.
Сегодня «Форте» обыграл «Дружбу» (3:1) и за тур до конца турнира в первой группе LEON Второй лиги Б гарантировал себе первое место и выход в «Серебро» лиги А.
Ранее во Вторую лигу А вышли «Динамо-2» Москва из группы 2, «Динамо» Владивосток из группы 3 и «Динамо» Киров из группы 4.
За тур до конца осенней части сезона во Второй лиге А известны две команды, которые вылетели в лигу Б. Это «Металлург» Липецк и «Краснодар-2».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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