«Форте», «Динамо-2», владивостокское и кировское «Динамо» вышли в LEON Вторую лигу А

Стали известны все 4 команды, поднявшиеся в LEON Вторую лигу А.

Сегодня «Форте » обыграл «Дружбу » (3:1) и за тур до конца турнира в первой группе LEON Второй лиги Б гарантировал себе первое место и выход в «Серебро» лиги А.

Ранее во Вторую лигу А вышли «Динамо-2 » Москва из группы 2, «Динамо» Владивосток из группы 3 и «Динамо» Киров из группы 4.

За тур до конца осенней части сезона во Второй лиге А известны две команды, которые вылетели в лигу Б. Это «Металлург» Липецк и «Краснодар-2 ».