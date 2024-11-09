Анчелотти о молодежи: «Есть одна болезнь – зависимость от телефонов. Сказал игрокам в шутку: «Отныне в раздевалке их не будет». Капитан сказал мне: «Вы не можете этого сделать, это безумие»
«Это другой стиль, другой взгляд на жизнь. Для них все гораздо сложнее.
На них гораздо больше ответственности, они намного больше играют. Давление, которое на них оказываются, несравнимо с тем, что было раньше. Когда я начинал играть, не было никакого давления. На новое поколение давление очень сильное.
И есть еще одна болезнь – зависимость от телефонов. Я вынужден с этим бороться.
Однажды я в шутку сказал: «Мне надоело видеть ваши мобильные телефоны в раздевалке. Отныне их больше здесь не будет. Когда приходишь на тренировку, оставляешь телефон». Игроки говорили: «Вы шутите?» – Нет, я очень серьезно. С завтрашнего дня будет так». И я ушел.
После тренировки ко мне в кабинет пришел капитан: «Вы не можете этого сделать. Это безумие, этого не может произойти!» Представляете?» – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в интервью France Football.
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