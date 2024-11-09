Анчелотти о молодежи: «Есть одна болезнь – зависимость от телефонов. Сказал игрокам в шутку: «Отныне в раздевалке их не будет». Капитан сказал мне: «Вы не можете этого сделать, это безумие»

Карло Анчелотти поделился мыслями о взаимодействии с молодыми футболистами.

«Это другой стиль, другой взгляд на жизнь. Для них все гораздо сложнее.

На них гораздо больше ответственности, они намного больше играют. Давление, которое на них оказываются, несравнимо с тем, что было раньше. Когда я начинал играть, не было никакого давления. На новое поколение давление очень сильное.

И есть еще одна болезнь – зависимость от телефонов. Я вынужден с этим бороться.

Однажды я в шутку сказал: «Мне надоело видеть ваши мобильные телефоны в раздевалке. Отныне их больше здесь не будет. Когда приходишь на тренировку, оставляешь телефон». Игроки говорили: «Вы шутите?» – Нет, я очень серьезно. С завтрашнего дня будет так». И я ушел.

После тренировки ко мне в кабинет пришел капитан: «Вы не можете этого сделать. Это безумие, этого не может произойти!» Представляете?» – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти в интервью France Football.