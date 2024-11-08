«Локомотив» встретится с «Факелом». Поддержите железнодорожников в домашнем матче против воронежцев!

«Локомотив» сыграет с «Факелом» в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 9 ноября, в 14:00 на стадионе «РЖД Арена».

Железнодорожники после 14 туров идут на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. Воронежцы же находятся на 14-м месте, обладая 12-ю очками.

В 12:10 на сцене выступит коллектив Guber Band. В 12:30 состоится автограф-сессия Zivert, а в 13:00 певица выступит со своими хитами на Южной площади. Также гостей стадиона ждут футбольные активности, фестиваль еды и мастер-классы по чайному купажу. Приходите поддержать «Локо» в матче против «Факела»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .