Вильям Салиба: «У ван Дейка особая аура, он босс и пугает форвардов. Начинаю замечать, что меня тоже боятся. Когда нападающий отступает, избегает дуэли, это доставляет удовольствие»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Вирджил ван Дейк Вильям Салиба Футбол

Вильям Салиба отметил, что постепенно становится лидером.

«Я не тот, кто много говорит, но я говорю все больше и больше, делаю успехи в этой области. В обороне «Арсенала» я один из лидеров.

Ван Дейк, скажем, обладает особой аурой. Он босс, он всем руководит. Можно почувствовать, что он пугает форвардов. И я начинаю чувствовать то же самое. Начинаю замечать, что нападающие меня боятся.

Иногда футболистам, оказывающимся в твоей зоне, становится не очень весело. Когда ты остаешься с игроком один на один, а он отступает, отдает мяч в сторону, избегает дуэли, это доставляет удовольствие», – сказал защитник «Арсенала».

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7 комментариев
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
В ответ получил 4🤣🤣
+9
0
+9
А ещё я очень скромный как и Ван Дэйк.
+12
-4
+8
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Ну если Ван Дейк ссыкло,то страшно представить что ты из себя представляешь, человек,который не вылазит из этого сайта ,личная жизнь у тебя точно крутая
+6
0
+6
дух ротенберга!
+1
0
+1
Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
А в итоге в штаны наложил.Вспомни его выражение лица.Точно наложил.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
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