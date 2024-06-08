Вильям Салиба: «У ван Дейка особая аура, он босс и пугает форвардов. Начинаю замечать, что меня тоже боятся. Когда нападающий отступает, избегает дуэли, это доставляет удовольствие»

Вильям Салиба отметил, что постепенно становится лидером.

«Я не тот, кто много говорит, но я говорю все больше и больше, делаю успехи в этой области. В обороне «Арсенала» я один из лидеров.

Ван Дейк, скажем, обладает особой аурой. Он босс, он всем руководит. Можно почувствовать, что он пугает форвардов. И я начинаю чувствовать то же самое. Начинаю замечать, что нападающие меня боятся.

Иногда футболистам, оказывающимся в твоей зоне, становится не очень весело. Когда ты остаешься с игроком один на один, а он отступает, отдает мяч в сторону, избегает дуэли, это доставляет удовольствие», – сказал защитник « ».