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Жуков о «Спартаке»: «Многие новички приходят и затухают. Барко ярко начинал сезон, Бонгонда, а теперь их игра померкла» 

Александр Жуков высказался об игре хавбеков «Спартака» Эсекиэля Барко и Тео Бонгонда.

«Спартак, к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в «Спартак» и затухают. Барко ярко начинал сезон, Бонгонда, а теперь их игра померкла.

От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в «Спартаке» стабильно держали высокий уровень и прогрессировали», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Жуков
logoТео Бонгонда
logoЭсекиэль Барко
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