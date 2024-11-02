Жуков о «Спартаке»: «Многие новички приходят и затухают. Барко ярко начинал сезон, Бонгонда, а теперь их игра померкла» 

Александр Жуков высказался об игре хавбеков «Спартака» Эсекиэля Барко и Тео Бонгонда.

«Спартак , к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в «Спартак» и затухают. Барко ярко начинал сезон, Бонгонда , а теперь их игра померкла.

От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в «Спартаке» стабильно держали высокий уровень и прогрессировали», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.