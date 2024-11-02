Жуков о «Спартаке»: «Многие новички приходят и затухают. Барко ярко начинал сезон, Бонгонда, а теперь их игра померкла»
Александр Жуков высказался об игре хавбеков «Спартака» Эсекиэля Барко и Тео Бонгонда.
«Спартак, к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в «Спартак» и затухают. Барко ярко начинал сезон, Бонгонда, а теперь их игра померкла.
От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в «Спартаке» стабильно держали высокий уровень и прогрессировали», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости