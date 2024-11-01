Ван Нистелрой о реакции тен Хага на увольнение: «Эрик расстроился – он действительно любит «МЮ» и переживает за него. Но он гордится двумя выигранными трофеями»

Руд ван Нистелрой рассказал, как Эрик тен Хаг отреагировал на увольнение из «МЮ».

«Мы виделись [с Тен Хагом] в понедельник, а потом пообщались перед матчем [с «Лестером» в Кубке лиги]. Он был разочарован и расстроен, потому что действительно переживал за клуб.

С самых первых наших бесед, когда я вернулся в клуб, я почувствовал, что он любит клуб, беспокоится о нем и хочет двигать его вперед. Поэтому ему больно от того, что пришлось уйти, но также он гордится своими достижениями здесь, ведь он выиграл два трофея», – сказал временный тренер «Манчестер Юнайтед ».