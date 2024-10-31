«МЮ» всегда побеждает после увольнения тренера. Правило работает уже 10 лет!

«Манчестер Юнайтед» победил в первом матче после увольнения Эрика Тен Хага, обыграв «Лестер» в Кубке лиги 5:2 – Руд ван Нистелрой продолжил традицию временных тренеров «МЮ». Победил в первом матче после отставки главного. За последние 10 лет «Юнайтед» уволил пятерых, четыре раза – посреди сезона.

Когда главного увольняют, лучший способ добиться победы – назначить кого-то из бывших игроков сэра Алекса Фергюсона.

Пока что РВН самый успешный и.о. Мог бы уйти с идеальным показателем в 100% побед, но проведет еще минимум три матча – против «Челси», ПАОКа и «Лестера».

Характер победы над «Лестером» подчеркивает проблемы «Юнайтед» в этом сезоне. У клуба всего 8 голов в АПЛ при 15,67 xG – худшая отрицательная разница в лиге. Нужно ли говорить, что в игре с «Лестером» «МЮ» не просто забил первым ударом в створ, а сделал этот вот так?

xG-вес удара Каземиро в дальнею девятку – 0,02. В твиттере уже шутят: «Если бы у Тен Хага были волосы, он бы вырвал их, глядя на такую реализацию». Ван Нистелрой в послематчевом интервью подчеркнул – против «Лестера» с голами (дубль Каземиро и Бруну Фернандеша, еще один у Алехандро Гарначо) сильно повезло: «Да, сегодня мы забили пять, но в матчах против «Вест Хэма», «Фенербахче» и «Брентфорда» мы создали гораздо больше моментов». Перед игрой РВН подчеркнул, что благодарен Тен Хагу за шанс в «Юнайтед», а после матча рассказал о планах: «Я пришел сюда в качестве ассистента, чтобы помогать клубу. Теперь я буду помогать в роли временного тренера – столько, сколько потребуется».

Будущее Ван Нистелроя в «МЮ» под вопросом: Аморим едет в «Юнайтед» с командой из трех ассистентов. Нанятым летом Руду и Рене Хаке, вероятно, придется уйти.

Фото: Gettyimages /Michael Regan / Staff, Nathan Stirk / Stringer