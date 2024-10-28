«Зенит» принимает «Динамо» Махачкала. Петербуржцы, приходите на стадион!

«Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 2 ноября, в 18:00 на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» по итогам 13 туров идет на втором строчке в турнирной таблице, обладая 30-ю очками. Махачкалинцы же расположились на 11-м месте, набрав 12 очков.

Перед стартом игры на арене пройдут выступления Ирины Нельсон и группы Reflex. За два часа до матча гостей ждут развлекательные площадки, фудкорты с кухнями разных стран, яркие фотозоны и многое другое. Поддержите петербуржцев в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .