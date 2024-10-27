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Гафин о выходе «Динамо-2» в дивизион А Второй лиги: «Система Алпатова дала результат. Минимум один футболист каждый год должен попадать в основной состав» 

Дмитрий Гафин оценил выход «Динамо-2» в дивизион А Второй лиги.

— Это очень важно, поскольку команда «Динамо-2» играет для того, чтобы молодые футболисты, выпускники нашей академии, получали возможность для перехода из детско-юношеского футбола во взрослый. И в этом контексте нам очень радостно, что мы завоевали первое место в своей группе дивизиона Б. Особо хочется отметить работу тренерского штаба «Динамо-2» под руководством Павла Алексеевича Алпатова.

В течение этого сезона он потерял достаточно много футболистов, лидеров команды, которые либо разъехались по арендам, либо ушли в качестве полноценного трансфера, либо регулярно призывались в первый состав «Динамо», не участвуя из-за этого в некоторых матчах и тренировках «двойки». Но тем не менее, несмотря на объективные трудности, та система, которую Алпатов сумел создать, дала результат. Здорово, что ребята завоевали первое место.

— У второй команды есть KPI по количеству подготовленных игроков для основного состава?

— Минимум один футболист «Динамо-2» каждый год должен попадать в основной состав.

— В заявку или на поле?

— У нас есть определенные разграничения по количеству минут, которые игрок должен сыграть за основную команду в официальных матчах.

— Сейчас «Динамо-2» этот KPI перевыполняет?

— Да. И «Динамо-2», и академия, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Четыре «Динамо» – лидеры Второй лиги. Одно построил напарник Шварца, другое – спартаковец с голом в ЛЧ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoпремьер-лига Россия
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Павел Алпатов
logoДинамо-2 Москва
Дмитрий Гафин
logoВторая лига А
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