Гафин о выходе «Динамо-2» в дивизион А Второй лиги: «Система Алпатова дала результат. Минимум один футболист каждый год должен попадать в основной состав»
— Это очень важно, поскольку команда «Динамо-2» играет для того, чтобы молодые футболисты, выпускники нашей академии, получали возможность для перехода из детско-юношеского футбола во взрослый. И в этом контексте нам очень радостно, что мы завоевали первое место в своей группе дивизиона Б. Особо хочется отметить работу тренерского штаба «Динамо-2» под руководством Павла Алексеевича Алпатова.
В течение этого сезона он потерял достаточно много футболистов, лидеров команды, которые либо разъехались по арендам, либо ушли в качестве полноценного трансфера, либо регулярно призывались в первый состав «Динамо», не участвуя из-за этого в некоторых матчах и тренировках «двойки». Но тем не менее, несмотря на объективные трудности, та система, которую Алпатов сумел создать, дала результат. Здорово, что ребята завоевали первое место.
— У второй команды есть KPI по количеству подготовленных игроков для основного состава?
— Минимум один футболист «Динамо-2» каждый год должен попадать в основной состав.
— В заявку или на поле?
— У нас есть определенные разграничения по количеству минут, которые игрок должен сыграть за основную команду в официальных матчах.
— Сейчас «Динамо-2» этот KPI перевыполняет?
— Да. И «Динамо-2», и академия, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
Четыре «Динамо» – лидеры Второй лиги. Одно построил напарник Шварца, другое – спартаковец с голом в ЛЧ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий