Гафин о нестабильности «Динамо»: «Надо работать над организацией игры и добиваться максимальной самоотдачи футболистов на поле»
Дмитрий Гафин оценил результаты «Динамо» в текущем сезоне.
После 12 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ 5-е место.
— С чем связываете нестабильность результатов «Динамо» в нынешнем чемпионате? Летом при серьезных кадровых проблемах вы шли вблизи первого места, а осенью, когда почти все игроки в строю, теряете немало очков.
— Одну-единственную причину назвать нельзя. Это всегда комплексная история. В совокупности важна работа и руководства клуба, и других клубных структур, и тренерского штаба, и самих футболистов на тренировках и в официальных играх. Но в первую очередь надо работать над организацией игры и добиваться максимальной самоотдачи футболистов на поле, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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