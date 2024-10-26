Глушаков о снюсе в футболе: «Всегда кто-то что-то употреблял, даже легенды. Тот же Марадона. Мне не стоит никого осуждать»
– Была новость о том, что в костромском «Спартаке, где вы играли, футболисты кидают снюс. Это действительно серьезная проблема в России?
– У каждого своя голова на плечах, каждый сам для себя принимает решение. Думаю, это вредно.
– У кого-то из ваших партнеров была такая зависимость?
– Да, это не единичный случай.
– Как обстоит ситуация с другими зависимостями?
– У каждого поколения были свои проблемы. Всегда кто-то что-то употреблял, даже легенды. Тот же Марадона. Мне не стоит никого осуждать.
– Вы солидарны с фразой «Раньше пили, курили и играли, а сейчас не пьют, не курят и не играют»?
– Плюс-минус да, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Глушаков о пиве после матчей: «Можно «литрушечку» или поменьше – тренеры нам разрешали, в Европе это нормально. Кола после игр не идет, лучше воды выпить»
Глушаков о квадробинге: «Категорически не понимаю. Наверное, у людей с психикой что-то не то. Телевидение, «ютубы» вредят: дети видят и повторяют»
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