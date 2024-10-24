Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттидад» Бензема в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу

В Саудовской Аравии пройдут матчи 8-го тура чемпионата страны.

В четверг «Аль-Иттихад » Карима Бензема в гостях сыграет с «Аль-Риядом ».

В пятницу «Аль-Наср » Криштиану Роналду будет противостоять «Аль-Холуду», «Аль-Ахли » Роберто Фирмино примет «Аль-Охдуд».

В субботу «Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда сыграет с «Аль-Фейхой», «Аль-Хилаль » Малкома встретится с «Аль-Таавуном».

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

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