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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттидад» Бензема в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу

В Саудовской Аравии пройдут матчи 8-го тура чемпионата страны.

В четверг «Аль-Иттихад» Карима Бензема в гостях сыграет с «Аль-Риядом».

В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду будет противостоять «Аль-Холуду», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино примет «Аль-Охдуд».

В субботу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сыграет с «Аль-Фейхой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Таавуном».

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
результаты
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттифак
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Фатех
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Кадисия
logoАль-Раэд
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Таавун
logoАль-Вахда Мекка
logoАль-Оруба
logoАль-Халидж
logoАль-Фейха
logoДамак
logoАль-Рияд
logoАль-Охдуд
logoАль-Холуд
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1120 октября, 18:04
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