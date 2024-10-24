Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттидад» Бензема в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
В Саудовской Аравии пройдут матчи 8-го тура чемпионата страны.
В четверг «Аль-Иттихад» Карима Бензема в гостях сыграет с «Аль-Риядом».
В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду будет противостоять «Аль-Холуду», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино примет «Аль-Охдуд».
В субботу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сыграет с «Аль-Фейхой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Таавуном».
Чемпионат Саудовской Аравии
8-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости