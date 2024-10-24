Тедеев про обучаемость футболистов: «Как‑то к одному приклеилось прозвище «тупой». Говорю: «Как тупой?». Играет в Серии А»

Заур Тедеев высказался по поводу обучемости футболистов.

– Как обычно бывает на теориях?

– Как можно быть спокойным, монотонным, когда современный футбол сам по себе беспокойный и немонотонный? Я пытаюсь это передать.

– На теории у вас прозвучала фраза: «Мы это обсуждали, но вы все равно ошиблись». До этого вы сказали, что имела место ваша ошибка. Так чья ошибка?

– Я не донес. Так чаще всего и бывает. Значит, еще раз надо донести, еще раз нужно попробовать.

– А если футболист абсолютно непроходимый в плане обучения?

– Я в это не верю, такого нет. Не знаю таких.

Много могу привести примеров. Как‑то к одному футболисту приклеилось «тупой». Я говорю: «Как тупой?» Сегодня он играет в итальянской Серии А. Так не бывает.

Ему приклеили когда‑то это [прозвище], но я с ним работал и этого не заметил. Мы какие‑то вещи с ним вместе обсуждали.

Самое главное – спросить у игрока. Допустим, тактика. Я считаю, что в тактике не может быть монолога, – сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.