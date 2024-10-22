Гол с углового в ЛЧ – прямым ударом! Это Пулишич тащит «Милан», он сейчас супер

А победа – благодаря Рейндерсу.

«Милан» не мог взломать скромный «Брюгге», пока Кристиан Пулишич не включил магию.

Американец снова тащит, теперь уложил прямым ударом с углового. Такой важный гол на фоне двух поражений от «Ливерпуля» и «Байера».

Детали магии Пулишича: смутил всех этой подачей. Или прям бил?

34-я минута, очередная неопасная атака «Милана» – грустновато в сравнении с дерзким «Брюгге», уже попавшим в самом начале в перекладину. Но тут хотя бы угловой.

Кристиан Пулишич пришел крутить в створ – обычное вроде бы дело. Но накрутил так, что мяч пошел прямо в створ по центру.

Вратаря Симона Миньоле и всех остальных смутило.

Могло показаться, что мяч задел миланца Маттео Габбиа.

Или что защитник тронул на линии и формально внес в ворота. Но нет, это именно гол Пулишича.

Он и сам поверить не мог, вау!

«Брюгге» держался 35 минут, чуть поплыл после такого и еще до перерыва остался в меньшинстве: опорник Рафаэл Нвадике жестко влетел шипами в Тейани Рейндерса. Судья Феликс Цвайер посмотрел ВАР и дал красную.

Хоть бельгийцы и включили дерзость снова, отыгрались в самом начале второго тайма, забил 19-летний защитник Кирьяни Саббе сразу после выхода на замену – «Милан» дожал, дважды за 10 минут забил как раз пострадавший Рейндерс. Это его первые голы за «Милан» в сезоне, было только два за Нидерланды. Так Рейндерс исправляется за раннее удаление с «Удинезе», там с трудом выиграли 1:0, а тренер Паулу Фонсека ругал Тейани публично.

Пулишич в огне: 7 голов, 3 ассиста. Мегаформа в Италии

Кристиан, с которого все началось, просто прекрасен.

● Теперь у Пулишича аж семь голов и три ассиста за 11 игр во всех турнирах сезона . Только дважды уходил без результативного действия: в первом матче Серии А с «Торино» (2:2) и против «Байера» в ЛЧ (0:1).

● В Италии у американца голевые действия семь подряд матчей . Пулишич стал первым в топ-лигах с такой серией. Еще должен был бить пенальти «Фиорентине», но Тэмми Абрахам забрал мяч и не забил. Фонсека и тут ругался.

Фонсеке, кстати, пока не грозит увольнение: руководство «Милана» недовольно самоотдачей игроков, а в Паулу верит.

Конечно, к Пулишичу (и Тейани Рейндерсу теперь тоже) эти претензии не относятся.

Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani; East News /AP Photo/Antonio Calani