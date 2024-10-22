Защитник «МЮ» Мазрауи купил Bentley за 200 тысяч фунтов

Новичок «МЮ» Нуссаир Мазрауи купил элитный автомобиль.

26-летний защитник сборной Марокко в летнее трансферное окно перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед ». 10 октября Нуссаир перенес процедуру из-за учащенного сердцебиения, он восстановится в течение нескольких недель.

По данным The Sun, Мазрауи приобрел Bentley Bentayga S Black Edition за 200 тысяч фунтов.

Топливная версия оснащена двигателем V8 с двойным турбонаддувом 4.0T, максимальной мощностью 550 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч – за 4,5 секунды, максимальная скорость может достигать 290 км/ч.

Отмечается, что в «МЮ» топовые модели Bentley есть у Маркуса Рэшфорда , Бруну Фернандеша (Bentley Continental GT и Bentayga) и Каземиро (Bentley Bentayga).

Изображение: thesun.co.uk