Фото
22

Защитник «МЮ» Мазрауи купил Bentley за 200 тысяч фунтов

Новичок «МЮ» Нуссаир Мазрауи купил элитный автомобиль.

26-летний защитник сборной Марокко в летнее трансферное окно перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». 10 октября Нуссаир перенес процедуру из-за учащенного сердцебиения, он восстановится в течение нескольких недель.

По данным The Sun, Мазрауи приобрел Bentley Bentayga S Black Edition за 200 тысяч фунтов.

Топливная версия оснащена двигателем V8 с двойным турбонаддувом 4.0T, максимальной мощностью 550 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч – за 4,5 секунды, максимальная скорость может достигать 290 км/ч.

Отмечается, что в «МЮ» топовые модели Bentley есть у Маркуса Рэшфорда, Бруну Фернандеша (Bentley Continental GT и Bentayga) и Каземиро (Bentley Bentayga).

Изображение: thesun.co.uk

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Sun
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Марокко по футболу
logoКаземиро
logoБруну Фернандеш
logoМаркус Рэшфорд
logoНуссаир Мазрауи
logoстиль
деньги
автомобили
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Санчо – лучший летний трансфер в АПЛ по оценкам от WhoScored. Соланке – 2-й, Калафьори – 7-й, Савио – 8-й
3013 октября, 07:51
Мазрауи перенес процедуру из-за учащенного сердцебиения. Защитник «МЮ» восстановится в течение нескольких недель
1810 октября, 14:06
Мазрауи о переходе в «МЮ» за 15 млн евро: «Не так дорого, фанаты могут сказать – это хорошее приобретение. Мне нужен был новый шаг после «Баварии»
924 сентября, 16:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Боруссии», «Милан» встречается с «Брюгге», «Арсенал» примет «Шахтер», «ПСЖ» – ПСВ, «Ювентус» сыграет с «Штутгартом»
5716 минут назадLive
Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Это вопрос воспитания и культуры. Мы уже привыкли, сильных никто не любит»
2018 минут назад
Посредники связывались с Хави насчет работы в «МЮ» дважды за последние месяцы (Daily Mail)
2122 минуты назад
Карпин о Глушенкове: «Я не ругался с ним. Другой статус. Все футболисты должны отрабатывать. Если кому-то тренер не будет пихать, я потом не смогу предъявить никому»
726 минут назад
Владельца «Ноттингема» дисквалифицировали на 5 матчей за плевок под ноги судье. Маринакис заявлял, что просто кашлял из-за курения сигар
628 минут назад
Кирша удалили в 1-м тайме матча со «Спартаком». Защитник «Динамо» Махачкала столкнулся с Зориным
1938 минут назадФото
Колосков о словах Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Он сам 15 лет работает тренером. Пусть объяснит нам, почему это происходит»
2551 минуту назад
Артета тайно пригласил фристайлера на тренировку «Арсенала». Об этом рассказал Зинченко: «Он уничтожил меня своими трюками. Мы посмеялись и поехали на игру с хорошим настроением»
12сегодня, 15:57
Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»
96сегодня, 15:47
Футболисты могут отказаться рекламировать клубный ЧМ из-за плохих отношений с ФИФА. Профсоюзы Англии, Италии и Франции рассматривают этот вариант
5сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Монпелье» назначил Гассе. 70-летний специалист тренировал «Марсель» и летом объявил о завершении карьеры
3 минуты назадФото
ЦСКА – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
2сегодня, 07:10
«Слабый «Спартак» России не нужен, это один из флагманов нашего футбола. Чтобы в РПЛ все было хорошо, он должен играть соответствующе». Губерниев о красно-белых
3 минуты назад
«Ньюкасл» и Гордон подписали долгосрочный контракт. Хавбек станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
9 минут назадФото
«Монако» – «Црвена Звезда». Головин в запасе, Эмболо в старте. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
«Милан» – «Брюгге». Леау и Мората играют. Онлайн-трансляция
415 минут назадLive
Дюгарри о будущем Зидана: «Он спокойно сидит дома и ничего не просит. Зинедин сказал мне: «Не собираюсь строить график, исходя из слухов»
43 минуты назад
«Вест Хэм» рассмотрит Терзича, если уволит Лопетеги
551 минуту назад
«Динамо» Махачкала – «Спартак». 0:1 – Зорин забил, Кирш удален. Онлайн-трансляция
2554 минуты назадLive
Булыкин о футболе в России: «Карпин правильно говорит, что прогресса нет. Средние легионеры, большие зарплаты. Нас обыгрывали клубы, где у всех зарплаты меньше, чем у пары наших»
258 минут назад