Ла Лига провела конференцию по борьбе с расизмом. Морьентес и Сенна поучаствовали
Фернандо Морьентес и Маркос Сенна посетили конференцию о борьбе с расизмом.
Бывший форвард «Реала», экс-полузащитник «Вильярреала» и другие действующие и бывшие спортсмены приняли участие в мероприятии, организованном Ла Лигой, чтобы обсудить вопрос проявления расизма в профессиональном футболе.
Выступающие рассказали о своем личном опыте и обсудили, как изменилось общество и что еще предстоит сделать.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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