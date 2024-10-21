Ла Лига провела конференцию по борьбе с расизмом. Морьентес и Сенна поучаствовали

Фернандо Морьентес и Маркос Сенна посетили конференцию о борьбе с расизмом.

Бывший форвард «Реала», экс-полузащитник «Вильярреала » и другие действующие и бывшие спортсмены приняли участие в мероприятии, организованном Ла Лигой , чтобы обсудить вопрос проявления расизма в профессиональном футболе.

Выступающие рассказали о своем личном опыте и обсудили, как изменилось общество и что еще предстоит сделать.