LEON Вторая лига А. «Сибирь» – «Авангард» Курск, «Иртыш» против «Торпедо» Миасс
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
14-й тур
19 октября
«Сибирь» – «Авангард» Курск – 11:00
20 октября
«Текстильщик» – «Спартак» Кострома – 14:00
«Калуга» – «Волгарь» – 14:00
«Челябинск» – «Ленинградец» – 15:00
«Кубань» – «Велес» – 17:00
Группа «Серебро»
14-й тур
19 октября
«Иртыш» Омск – «Торпедо» Миасс – 10:00
«Металлург» Липецк – «Динамо» Брянск – 13:00
20 октября
«Краснодар-2» – «Волга» Ульяновск – 16:00
«Машук-КМВ» – «Родина-2» – 16:00
«Муром» – «Химик» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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