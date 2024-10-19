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LEON Вторая лига А. «Сибирь» – «Авангард» Курск, «Иртыш» против «Торпедо» Миасс

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

14-й тур

19 октября

«Сибирь» – «Авангард» Курск – 11:00

20 октября

«Текстильщик» – «Спартак» Кострома – 14:00

«Калуга» – «Волгарь» – 14:00

«Челябинск» – «Ленинградец» – 15:00

«Кубань» – «Велес» – 17:00

Группа «Серебро»

14-й тур

19 октября

«Иртыш» Омск – «Торпедо» Миасс – 10:00

«Металлург» Липецк – «Динамо» Брянск – 13:00

20 октября

«Краснодар-2» – «Волга» Ульяновск – 16:00

«Машук-КМВ» – «Родина-2» – 16:00

«Муром» –  «Химик» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoДинамо Брянск
logoМашук-КМВ
logoТекстильщик
logoАвангард Курск
logoМеталлург Липецк
logoВолга Ульяновск
logoИртыш Омск
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoВолгарь
logoТорпедо Миасс
logoФК Челябинск
logoФК Калуга
logoКраснодар-2
logoМуром
logoВелес
logoЛенинградец
logoКубань
logoСибирь
Родина-2
logoВторая лига А
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