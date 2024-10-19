Николич приехал на матч с синяком под глазом. В него случайно врезался один из игроков ЦСКА на тренировке («Первый спорт»)

У Марко Николича появился синяк под глазом.

Тренер ЦСКА приехал с большим синяком под глазом на матч Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо».

По данным «Первого спорта», во время паузы на матчи сборных на одной из тренировок в сербского тренера случайно врезался один из футболистов ЦСКА, это произошло в начале недели.