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Николич приехал на матч с синяком под глазом. В него случайно врезался один из игроков ЦСКА на тренировке («Первый спорт»)

У Марко Николича появился синяк под глазом.

Тренер ЦСКА приехал с большим синяком под глазом на матч Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо».

По данным «Первого спорта», во время паузы на матчи сборных на одной из тренировок в сербского тренера случайно врезался один из футболистов ЦСКА, это произошло в начале недели.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
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logoМарко Николич
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