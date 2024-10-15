Даниэль Мальдини дебютировал в сборной, выйдя на замену в матче с Израилем. Впервые за Италию сыграли футболисты из трех поколений одной семьи

Даниэль Мальдини дебютировал за сборную Италии.

Полузащитник «Монцы» вышел на замену вместо Джакомо Распадори на 74-й минуте матча Лиги наций против Израиля (4:1).

Мальдини дебютировал за Италию через 22 года и 118 дней после последнего матча Паоло Мальдини за сборную. С момента последней игры Чезаре Мальдини прошел 61 год.

Впервые в истории за национальную команду Италии сыграли футболисты из трех поколений одной семьи.

В сборной Италии – Мальдини-младший. Шок, но он не защитник!