Даниэль Мальдини дебютировал в сборной, выйдя на замену в матче с Израилем. Впервые за Италию сыграли футболисты из трех поколений одной семьи
Даниэль Мальдини дебютировал за сборную Италии.
Полузащитник «Монцы» вышел на замену вместо Джакомо Распадори на 74-й минуте матча Лиги наций против Израиля (4:1).
Мальдини дебютировал за Италию через 22 года и 118 дней после последнего матча Паоло Мальдини за сборную. С момента последней игры Чезаре Мальдини прошел 61 год.
Впервые в истории за национальную команду Италии сыграли футболисты из трех поколений одной семьи.
В сборной Италии – Мальдини-младший. Шок, но он не защитник!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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