Винисиус восстановился от травмы шейного отдела. Вингер «Реала» выйдет в старте на матч с «Сельтой»
Винисиус Жуниор готов сыграть за «Реал» в ближайшем матче.
Как пишет Relevo, вингер мадридского клуба полностью восстановился от травмы шейного отдела, полученной в игре с «Вильярреалом» (2:0).
Бразилец пропускает сбор национальной команды и тренируется индивидуально в расположении клуба. Он выйдет в стартовом составе на матч с «Сельтой», который состоится 19 октября.
В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 9 матчей, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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