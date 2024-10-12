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Винисиус восстановился от травмы шейного отдела. Вингер «Реала» выйдет в старте на матч с «Сельтой»

Винисиус Жуниор готов сыграть за «Реал» в ближайшем матче.

Как пишет Relevo, вингер мадридского клуба полностью восстановился от травмы шейного отдела, полученной в игре с «Вильярреалом» (2:0). 

Бразилец пропускает сбор национальной команды и тренируется индивидуально в расположении клуба. Он выйдет в стартовом составе на матч с «Сельтой», который состоится 19 октября. 

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 9 матчей, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoтравмы
logoВинисиус Жуниор
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